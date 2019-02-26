"Динамо" не оставило "Заре" шансов - разгромная победа: видео

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По дублю у Шпаренко и Вербича, а также очередной гол в рамках чемпионата от Соля - 5:0

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Вчера, 25 февраля, в Киеве на НСК Олимпийский столичное "Динамо" без единого шанса разгромило луганскую "Зарю" - 5:0.

Динамовцы с первых минут завладели инициативой. Первые полчаса создать опасный момент у ворот гостей бело-синим не удавалось, как, в прочем, и луганчанам. 

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За несколько минут до конца первого тайма Циганков разобрался с оппонентами и выкатил мяч для Шапаренко, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота. Вскоре Вербич обошел троих и нанес удар по воротам. Перед самым перерывом Шапаренко замкнул блестящий навес Вербича с левого фланга и оформил первый дубль в чемпионате Украины.

На 53-й минуте после подачи с правого фланга защитники гостей не смогли далеко выбить мяч, его подхватил Вербич и точно пробил в угол ворот. Следом был чуть ли не единственный момент у "Зари" - удар-прострел Кочергина с левого фланга, когда мяч прокатился вдоль линии ворот.

На 73-й минуте Фран Соль после ассиста Кендзеры пробил головой, находясь в окружении трех защитников.

"Такие победы придают уверенности", - сказал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Премьер-лига, 19-й тур

"Динамо" - "Заря" - 5: 0 (3: 0).

"Динамо": 71. Бойко, 94. Кендзера, 26. Бурда, 30. Шабанов, 16 Миколенко, 5. Сидорчук (к), 29. Буяльский (46 Алибеков, 76), 15. Цыганков (40 Цитаишвили, 70), 10. Шапаренко, 7. Вербич, 9. Соль (43 Русин, 79).

"Заря": 73. Фелипе, 98. Чеберко, 15 Вернидуб, 3. Литвин, 77. Чайковский, 20. Караваев, 96 Силас (99 Арвеладзе, 46), 10. Хомченовский, 19 Лунев (22 Кабаев , 46), 7. Кочергин (90. Леонардо, 73), 11. Будковский.

Голы: Шапаренко (34, 45), Вербич (37), Соль (73).

Предупреждения: Шапаренко (39), Вербич (82), Сидорчук (83), Шабанов (90 + 2) - Лунев (31), Кабаев (76), Литвин (90). 

"Динамо после этой победы набрало 41 очко и по-прежнему остается на втором месте в УПЛ. У "Зари" - четвертая позиция в таблице. Лидером УПЛ пока является "Шахтер" (48 очков).

Фото, видео: ФК "Динамо"

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Теги: футбол, динамо, видео, гол, заря, обзор матча
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