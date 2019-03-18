Фаны "Бетиса" восхитились хет-триком Месси в их ворота: видео

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После третьего гола Леонеля Месси в ворота "Бетиса" трибуны соперника взорвались в овациях

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Аргентинский футболист, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси поразил болельщиков команды-противника тремя голами в матче чемпионата Испании против "Бетиса".

Месси отличился еще одним хет-триком в карьере.

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Каталонцы разгромили соперника, а Месси подтвердил, что заслуженно занимает первое месте в гонке бомбардиров с 29 голами.

На профессионализм Месси ярко отреагировали фаны "Бетиса". После третьего гола в их ворота трибуны взорвались в овациях.

Фото: ФК "Барселона"/Twitter

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Теги: Бетис, футбол, Барселона, леонель мессии, хет-трик
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