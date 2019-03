Фаны "Бетиса" восхитились хет-триком Месси в их ворота: видео

Аргентинский футболист, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси поразил болельщиков команды-противника тремя голами в матче чемпионата Испании против "Бетиса".

Месси отличился еще одним хет-триком в карьере.

Каталонцы разгромили соперника, а Месси подтвердил, что заслуженно занимает первое месте в гонке бомбардиров с 29 голами.

На профессионализм Месси ярко отреагировали фаны "Бетиса". После третьего гола в их ворота трибуны взорвались в овациях.

Real Betis fans, applauding Lionel Messi’s goal.



That all that needs to be said. pic.twitter.com/Yp9tLeZ47e