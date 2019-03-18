Фаны "Бетиса" восхитились хет-триком Месси в их ворота: видео

Аргентинский футболист, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси поразил болельщиков команды-противника тремя голами в матче чемпионата Испании против "Бетиса".
Месси отличился еще одним хет-триком в карьере.
Каталонцы разгромили соперника, а Месси подтвердил, что заслуженно занимает первое месте в гонке бомбардиров с 29 голами.
На профессионализм Месси ярко отреагировали фаны "Бетиса". После третьего гола в их ворота трибуны взорвались в овациях.
Real Betis fans, applauding Lionel Messi’s goal.— Leo Messi (@Leo__Cuccittini) 17 березня 2019 р.
That all that needs to be said. pic.twitter.com/Yp9tLeZ47e
Фото: ФК "Барселона"/Twitter