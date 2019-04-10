Футбол. 400-я победа Клоппа, "шпоры" обыграли "Мансити": видео

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Вчера "Ливерпуль" сыграл дома с "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов, а "Тоттэнхэм" принял "Манчестер Сити"

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В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Порту". Встреча состоялась на стадионе Энфилд и закончилась победой мерсисайдцев - 2:0, пишет iSport.

Эта победа стала 400-й в карьере главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. С этим клубом он одержал 111 побед, еще 180 - в качестве главного тренера дортмундской "Боруссии", 109 - являясь главным тренером "Майнца".

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Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Мерсисайдцы также лидируют в чемпионате Англии, набрав 82 очка после 33 туров.

Ответная встреча состоится 17 апреля в Португалии.

В параллельном матче "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити" на своем новом поле.

На 13-й минуте матча аргентинский форвард гостей Серхио Агуэро не сумел реализовать пенальти.

Единственный гол в матче забил корейский полузащитник "шпор" Сон Хын-Мин на 78-й минуте.

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Теги: футбол, видео, Ливерпуль, Лига чемпионов, порту, манчестер сити, Тоттенхэм, Юрген Клопп
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