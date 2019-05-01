Футбол. "Аякс" в гостях минимально обыграл "Тоттенхэм": видео

Вчера, 30 апреля, в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм" на своем поле принимал амстердамский "Аякс".

Команды сначала не спешили идти в атаку.

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Поэтому гол Донни ван де Бека на 15-й минуте оказался весьма неожиданным. Давид Нерес на фланге передал мяч Лассе Шене, тот перевел на Хакима Зиеху, а Зиех провел разрезную передачу через центр штрафной, где и находился в тот момент ван де Бек.

Затем "Аякс" устроил "шпорам" еще один опасный момент, но на этот раз вратарь Уго Льорис справился.

Ответную опасную атаку "Тоттенхэм" провел на 26 минуте, но Льоренте ударил неточно, мяч пролетел выше ворот.

Во втором тайме инициативу перехватили англичане, но успехом их действия не увенчались. А вот "Аякс" мог бы забить второй гол благодаря мощному удару Нереса, но мяч попал в штангу.

Ответный матч пройдет 7 мая дома у голландцев.