Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" у себя принимал "Аякс" и проиграл

Реклама
Реклама

Вчера, 30 апреля, в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм" на своем поле принимал амстердамский "Аякс".

Команды сначала не спешили идти в атаку.

Реклама

Поэтому гол Донни ван де Бека на 15-й минуте оказался весьма неожиданным. Давид Нерес на фланге передал мяч Лассе Шене, тот перевел на Хакима Зиеху, а Зиех провел разрезную передачу через центр штрафной, где и находился в тот момент ван де Бек.

Затем "Аякс" устроил "шпорам" еще один опасный момент, но на этот раз вратарь Уго Льорис справился.

Ответную опасную атаку "Тоттенхэм" провел на 26 минуте, но Льоренте ударил неточно, мяч пролетел выше ворот.

Во втором тайме инициативу перехватили англичане, но успехом их действия не увенчались. А вот "Аякс" мог бы забить второй гол благодаря мощному удару Нереса, но мяч попал в штангу.

Ответный матч пройдет 7 мая дома у голландцев.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига чемпионов, аякс, Тоттентхэм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. "Аякс" в гостях минимально обыграл "Тоттенхэм": видео
Футбол. "Аякс" в гостях минимально обыграл "Тоттенхэм": видео
Кино. Вышел тизер 4-й серии финального сезона "Игры престолов"
Кино. Вышел тизер 4-й серии финального сезона "Игры престолов"
Венесуэла. Гуайдо заявил о финальной фазе свержения Мадуро: видео
Венесуэла. Гуайдо заявил о финальной фазе свержения Мадуро: видео
Недвижимость Порошенко продал торговый центр в Молдове своему партнеру - СМИ
У крымского завода Инкерман появился новый владелец
Продовольствие У крымского завода Инкерман появился новый владелец
От разрухи к экономическому чуду. История реформ в Южной Корее
Экономика От разрухи к экономическому чуду. История реформ в Южной Корее
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Футбол. "Аякс" в гостях минимально обыграл "Тоттенхэм": видео
Футбол. "Аякс" в гостях минимально обыграл "Тоттенхэм": видео
Кино. Вышел тизер 4-й серии финального сезона "Игры престолов"
Кино. Вышел тизер 4-й серии финального сезона "Игры престолов" 30.04.19, 21:07
Венесуэла. Гуайдо заявил о финальной фазе свержения Мадуро: видео
Венесуэла. Гуайдо заявил о финальной фазе свержения Мадуро: видео 30.04.19, 17:44
Кино. Кто в Игре престолов погиб после боя с Королем Ночи: видео
Кино. Кто в Игре престолов погиб после боя с Королем Ночи: видео 30.04.19, 15:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 