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Впервые за трофей поборется представитель низшего дивизиона - "Ингулец" из Петрово

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Сегодня, 15 мая, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" сразятся донецкий "Шахтер" и "Ингулец" сразятся за звание обладателя Кубка Украины по футболу.

Букмекеры называют безоговорочным фаворитом противостояния "Шахтер". В ничью мало верят.

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Как сообщают в пресс-службе "Шахтера", команду в Запорожье фаны встретили бурными овациями. Игроки прогулялись по городу и готовятся к игре.

Впервые за трофей поборется представитель низшего дивизиона - против дончан играют футболисты из поселка Петрово Кировоградской области, которые тоже уже добрались до места назначения.

Поединок начинается в 20:55. Прямую трансляцию матчей будут вести телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Главный рефери - Евгений Арановский (Киев.), ассистируют тоже киевляне - Сергей Приступа и Евгений Петраков. Четвертый арбитр матча Максим Козыряцкий (Запорожье). Наблюдатель арбитража: Андрей Шандор (Львов).

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Теги: футбол, кубок украины, шахтер, ингулец
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