Футбол. Как Гедеш принес Португалии победу в Лиге наций: видео

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На 60 минуте поединка Гедеш забил единственный гол в первом в истории финале Лиги Европы

Сборная Португалии вчера, 9 июня, нанесла поражение команде Нидерландов в финале Лиги наций.

Второй тайм матча прошел гораздо активнее первого. Сначала голландцы пошли в атаку, но Португалия перехватила инициативу. На 60 минуте поединка Гедеш в штрафной получил пас с фланга от Силвы. Он тут же воспользовался моментом и нанес удар в правый нижний угол ворот Силлессена – 1:0.

После пропущенного мяча голландцы снова начали было атаковать, но продлился этот "период активности" недолго и успехом не увенчался.

Как сообщает iSport, полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг отметил, что команда плохо справлялась с построением атак. "Не получалось перемещать мяч от одной линии к другой. Очень много сил отняла игра с Англией, но это не должно служить для нас оправданием", - сказал он.

Де Йонг стал лучшим молодым игроком Лиги наций.

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Теги: футбол, видео, уефа, лига наций
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