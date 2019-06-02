Футбол. Как "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм": видео

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По количеству побед в Лиге чемпионов "Ливерпуль" вышел на третье место

Вчера, 1 июня, в Мадриде прошел финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов, в котором встретились две английские команды - "Ливерпуль" и "Тоттэнхем".

Подопечные Юргена Клоппа обыграли "Тоттэнхэм" со счетом 2:0.

В истории "Ливерпуля" это шестая победа в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Ранее "красные" побеждали в финалах в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 гг.

По количеству побед в Лиге чемпионов "Ливерпуль" вышел на третье место. Больше трофеев только у "Реала" и "Милана" - 13 и 7, соответственно.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Лига чемпионов, Тоттенхэм
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