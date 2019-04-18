Футбол. Как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" вышли в полуфинал ЛЧ: видео

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"Тоттенхэм" уступил "Ман Сити", "Ливерпуль" разгромил "Порту". Несмотря на это, в полуфинал Лиги Чемпионов вышли "Тоттенхэм" и "Ливерпуль"

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Вчера, 17 апреля, состоялись два последних матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма" и "Порту" против "Ливерпуля".

"Ман Сити" принимал "Тоттенхэм". Встреча проходила на стадионе Этихад. Победу в футбольной перестрелке со счетом 4:3 одержали хозяева, но им не хватило очков для выхода в полуфинал.

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Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 4:3

Голы: Стерлинг, 4, Силва, 11, Стерлинг, 21, Агуэро, 59 - Мин Сон, 7, Мин Сон, 10, Льоренте, 73

"Манчестер Сити": Мораес, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Уокер, Компани, Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Агуэро Тренер: ХосепГвардиола

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз (Санчес, 90+1), Вертонген, Алдервейрелд, Алли, Моура (Дэвис, 82), Эриксен, Ваньяма, Сиссоко (Льоренте, 41), Мин Сон Тренер: МаурисиоПочеттино

Предупреждения: Сиссоко, 41, Мин Сон, 48, Роуз, 54, Ваньяма, 77

Также сыграли "Порту" и "Ливерпуль". На стадионе Драгау ничего необычного не произошло – "Ливерпуль" подтвердил свое превосходство над хозяевами, разгромил "Порту".

Главный арбитр: Данни Маккели (Голландия)

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:4

"Порту" (Португалия): Касильяс, Милитао, Фелипе, Теллес, Пепе, Д.Перейра, Отавиньо (Тикиньо, 46), Эррера, Марега, Браими (Кошта, 81), Корона (Фернандо, 78)

"Ливерпуль" (Англия): Алиссон, Матип, Александер-Арнольд (Гомес, 66), Робертсон (Хендерсон, 71), ван Дейк, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Ориги (Фирмино, 46) Тренер: Юрген Клопп

Предупреждены: Пепе, 36 - Мане, 32 

Голы: Милитао, 68 - Мане, 26, Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

После завершения последних матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, определились пары следующего раунда.

В полуфинале сыграют "Тоттенхэм" – "Аякс", "Барселона" – "Ливерпуль". 

Первые полуфинальные встречи состоятся 30 апреля и 1 мая. Ответные матчи запланированы на 7 и 8 мая. Финал нынешней Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

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Теги: футбол, видео, Ливерпуль, Лига чемпионов, порту, манчестер сити, Тоттенхэм
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