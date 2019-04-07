Футбол. Малиновский оформил дубль в Бельгии и был удален: видео

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Украинский футболист помог бельгийскому "Генку" обыграть "Гент"

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился двумя забитыми голами в 3-м туре чемпионского плей-офф Бельгии за футбольный клуб "Генк", который сражался с "Гентом".

"Генк" со счетом 2:1 победил "Гент", в составе которого играли два украинца - Роман Яремчук играл провел на поле весь матч, Роман Безус вышел на 62-й минуте.

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Малиновский за встречу оформил дубль - реализовал пенальти и воспользовался пасом Мбвана Саматта. На последних минутах игры украинец получил вторую желтую карточку за удар соперника ногой по голове и был удален.

За "Гент" голом отличился Тимоти Дерейк. Сравнять счет клубу не удалось.

Генк - Гент 2:1
Голы: Малиновский, 43 (с пенальти), 45+1 - Дерейк, 87 

Удаление: Малиновский, 90 + 4

"Генк" набрал 38 очков и опережает "Брюгге2 на 4 пункта. У "Гента" 25 баллов, он на 6-м месте замыкает чемпионскую группу.

29 октября 2018 года Руслан Малиновский стал лучшим игроком ФК "Генк"в матче бельгийского первенства против "Стандарда".

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Теги: генк, гент, руслан малиновский, футбол, видео, обзор матча
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