Футбол. Малиновский оформил дубль в Бельгии и был удален: видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился двумя забитыми голами в 3-м туре чемпионского плей-офф Бельгии за футбольный клуб "Генк", который сражался с "Гентом".

"Генк" со счетом 2:1 победил "Гент", в составе которого играли два украинца - Роман Яремчук играл провел на поле весь матч, Роман Безус вышел на 62-й минуте.

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Малиновский за встречу оформил дубль - реализовал пенальти и воспользовался пасом Мбвана Саматта. На последних минутах игры украинец получил вторую желтую карточку за удар соперника ногой по голове и был удален.

За "Гент" голом отличился Тимоти Дерейк. Сравнять счет клубу не удалось.

Генк - Гент 2:1

Голы: Малиновский, 43 (с пенальти), 45+1 - Дерейк, 87

Удаление: Малиновский, 90 + 4

"Генк" набрал 38 очков и опережает "Брюгге2 на 4 пункта. У "Гента" 25 баллов, он на 6-м месте замыкает чемпионскую группу.