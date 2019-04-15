Футбол. Невероятный гол Салаха в ворота "Челси": видео

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в 34 матче Английской премьер-лиги "Ливерпуль" выиграл у "Челси" со счетом 2:0

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Вчера английский футбольный клуб "Ливерпуль" обыграл в домашнем чемпионате "Челси" в ключевом для себя матце. Игра запомнилась больше всего голом Мохаммеда Салаха на 53 минуте.

С первых минут "Ливерпуль" владел мячом, но никак не мог словить оборону "Челси". Первая возможность представилась только после перерыва, и подопечные Юргена Клоппа ею воспользовались. Хендерсон на 50 минуте навесил мяч на дальний угол вратарской, откуда по пустым ворота пробил Садио Мане. 1:0.

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И через две минуты Мо Салах великолепным ударом из-за пределов штрафной площади по диагонали уложил мяч в правую "девятку".

У "Челси" тоже были моменты, но сначала "Ливерпуль" выручила штанга, а затем - Алиссон.

iSport напоминает, что с точки зрения календаря "Ливерпуль" получил преимущество над "Манчестер Сити", поскольку дальше нет игры с представителями топ-6, тогда как МС, опережающему "Ливерпуль" по потерянным очкам, остаются игры с "Тоттенхэмом" и МЮ.

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Теги: футбол, видео, Ливерпуль, Мохаммед Салах, челси
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