Футбол. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария"

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется трансляция финала Лиги чемпионов - футбольного поединка "ПСЖ" и "Бавария". Встреча пройдет в Лиссабоне.
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"ПСЖ"
Навас — Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат — Паредес, Маркиньос, Эррера - Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
"Бавария"
Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тьяго — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.
До этого матча "Бавария" и "ПСЖ" уже встречались на поле восемь раз - три из них победу одержала "Бавария", пять раз выиграл "ПСЖ".
Прямую трансляцию поединка можно будет также посмотреть на канале Футбол 1.
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