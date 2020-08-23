Футбол. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария"

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Встреча состоится в Лиссабоне, начало - в 22:00 по киевскому времени

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется трансляция финала Лиги чемпионов - футбольного поединка "ПСЖ" и "Бавария". Встреча пройдет в Лиссабоне.

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Стартовые составы команд

"ПСЖ"

Навас — Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат — Паредес, Маркиньос, Эррера - Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

"Бавария"

Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тьяго — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.

До этого матча "Бавария" и "ПСЖ" уже встречались на поле восемь раз - три из них победу одержала "Бавария", пять раз выиграл "ПСЖ".

Прямую трансляцию поединка можно будет также посмотреть на канале Футбол 1.

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Теги: футбол, Бавария, видео, Лига чемпионов, ПСЖ, матч
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