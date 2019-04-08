Футбол. Стали известны пары полуфинала Кубка Украины: видео

Сегодня, 8 апреля, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона 2018/2019. Об этом сообщает Федерация футбола украины.

Время на трансляции 36:00

Реклама

В церемонии приняли участие обладатели Золотого мяча Игорь Беланов и Олег Блохин.

"Процедура жеребьевки - слепая. Среди четырех участников - два представителя Премьер-лиги и два - Первой лиги", - отметили организоторы.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2018/2019:

"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)

"Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк)

Фото: ФФУ

Матчи полуфинала Кубка Украины состоятся 17 апреля 2019 (базовая дата). Финал Кубка Украины-2018/2019 пройдет 15 мая в Запорожье. Номинальным хозяином решающего поединка будет победитель пары "Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк).