Футбол: в Лиге чемпионов впервые отменили гол из-за VAR - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во вчерашнем матче плей-офф ЛЧ судья не засчитал гол "Аякса" в ворота "Реала"

Реклама
Реклама

Вчера, 13 февраля, мадридский "Реал" в очень нелегком поединке обыграл амстердамский "Аякс" со счетом 2:1. Но исход поединка в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мог быть совершенно другим, если бы не система VAR.

На 38-й минуте встречи защитник "Аякса" Николас Тальяфико воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и забил "Реалу" гол. Однако арбитр Дамир Скомина решил перепроверить все с помощью видеоповтора. В результате он не засчитал гол, заявив, что был офсайд. 

Реклама

"Судья увидел, что партнер Тальяфико Душан Тадич в тот момент пребывал в положении "вне игры" и мешал вратарь, не давая тому сыграть головой в момент удара. Решение вынесено согласно с инструкцией VAR. Взятие ворот было отменено правильно, а за офсайд назначили свободный удар", - подчеркивает УЕФА в официальном заявлении после матча.

Главный тренер "Аякса" Тен Хаг с такой оценкой произошедшего не согласился. По его мнению, отмененный гол - это позор.

Таким образом, впервые в Лиге чемпионов арбитр использовал VAR и отменил гол после просмотра видеоповтора.

В одно время с матчем "Аякс"-"Реал" играли "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Этот матч завершился со счетом 3:0 в пользу англичан. Голами отметились Сон Хын Мин, Вертонген и Льоренте.

Остальные игры плей-офф состоятся на следующей неделе:
"Лион"-"Барселона";
"Ливерпуль"-"Бавария";
"Атлетико"-"Ювентус";
"Шальке"-"Манчестер Сити".

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Реал, уефа, аякс, VAR
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
45 побед на двоих, 41 нокаутом: назван следующий соперник Джошуа
45 побед на двоих, 41 нокаутом: назван следующий соперник Джошуа
"Думаете, я убегу?" Епископ Гедеон улетел обратным рейсом - видео
"Думаете, я убегу?" Епископ Гедеон улетел обратным рейсом - видео
Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео
Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео
HR Очень рабочие руки: Как Германия и Польша борются за украинцев
Минэкономразвития начислило Нафтогазу пеню в 2,5 млрд грн
ТЭК Минэкономразвития начислило Нафтогазу пеню в 2,5 млрд грн
Рынок M&A: у инвесторов возвращается интерес к Украине
Экономика Рынок M&A: у инвесторов возвращается интерес к Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
45 побед на двоих, 41 нокаутом: назван следующий соперник Джошуа
45 побед на двоих, 41 нокаутом: назван следующий соперник Джошуа
"Думаете, я убегу?" Епископ Гедеон улетел обратным рейсом - видео
"Думаете, я убегу?" Епископ Гедеон улетел обратным рейсом - видео 11:21
Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео
Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео 10:53
Футбол: в Лиге чемпионов впервые отменили гол из-за VAR - видео
Футбол: в Лиге чемпионов впервые отменили гол из-за VAR - видео 10:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 