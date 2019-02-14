Футбол: в Лиге чемпионов впервые отменили гол из-за VAR - видео

Вчера, 13 февраля, мадридский "Реал" в очень нелегком поединке обыграл амстердамский "Аякс" со счетом 2:1. Но исход поединка в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мог быть совершенно другим, если бы не система VAR.

На 38-й минуте встречи защитник "Аякса" Николас Тальяфико воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и забил "Реалу" гол. Однако арбитр Дамир Скомина решил перепроверить все с помощью видеоповтора. В результате он не засчитал гол, заявив, что был офсайд.

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"Судья увидел, что партнер Тальяфико Душан Тадич в тот момент пребывал в положении "вне игры" и мешал вратарь, не давая тому сыграть головой в момент удара. Решение вынесено согласно с инструкцией VAR. Взятие ворот было отменено правильно, а за офсайд назначили свободный удар", - подчеркивает УЕФА в официальном заявлении после матча.

Главный тренер "Аякса" Тен Хаг с такой оценкой произошедшего не согласился. По его мнению, отмененный гол - это позор.

Таким образом, впервые в Лиге чемпионов арбитр использовал VAR и отменил гол после просмотра видеоповтора.

В одно время с матчем "Аякс"-"Реал" играли "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Этот матч завершился со счетом 3:0 в пользу англичан. Голами отметились Сон Хын Мин, Вертонген и Льоренте.

Остальные игры плей-офф состоятся на следующей неделе:

"Лион"-"Барселона";

"Ливерпуль"-"Бавария";

"Атлетико"-"Ювентус";

"Шальке"-"Манчестер Сити".