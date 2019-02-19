Футболиста в Польше дважды за матч удалили с поля: видео

В воскресенье, 17 февраля, в матче чемпионата Польши по футболу арбитр вернул на поле удаленного футболиста, чтобы показать ему красную карточку и снова удалить. Об этом сообщает Przegąld Sportowy.

Полузащитник варшавской "Легии" Вильям Реми получил вторую желтую карточку в игре против "Краковии" (0:2), после чего отправился в раздевалку.

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Вскоре арбитр пересмотрел с помощью VAR (система видеопомощи арбитрам) момент, когда игрок нарушил правила. Он позвал футболиста обратно на поле. Тот прибежал, надеясь, что вторую желтую ему отменят и уже рвался на поле, но вместо этого рефери показал ему красную карточку и снова удалил.