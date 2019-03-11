Гран-при в Марокко. Украинские дзюдоисты взяли три медали: видео

Украинские дзюдоисты завоевали три медали на соревнованиях Гран-при в Марракеше (Марокко). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Серебряную медаль добыл Артем Лесюк в весовой категории до 60 кг.

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Момент его боя с Йором Верстратеном из Бельгии:

В заключительный день соревнований на третью ступеньку пьедестала почета взошел украинский спортсмен Кеджау Ньябали (до 90 кг), который сражался за бронзу с поляком Томашем Щепаняком.

Бронза и у Андрея Колесника (свыше 100 кг). Бросок, который принес ему медаль в спарринге с Энеем Мариничем (Словения):

В соревнованиях приняли участие 440 спортсменов из 67 стран мира.