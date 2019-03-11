Индиан-Уэллс. Свитолина пробилась в четвертый круг турнира: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла матч третьего круга на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Об этом сообщает Sport.ua.

24-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (№53 WTA).

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Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:4

В стартовом гейме первого сета Гаврилова показала свои серьезные намерения одержать победу в матче. В нескольких розыгрышах подряд она своим мощным форхендом продавила форхенд Свитолиной, полностью выиграв борьбу на этой диагонали.

Гаврилова на подаче ощущала не меньшие проблемы и впервые смогла взять свой гейм только после консультации с тренером Николь Пратт после счета 3:4. После нереализованного сетбола моральное преимущество оказалось у Свитолиной. Украинка всего во второй раз защитила свою подачу и выиграла сет на приеме.

После счета 4:3 в пользу Свитолиной начались обмены брейками, которые оказались на руку украинке. В десятом гейме она заработала тройной матчбол и с третьей попытки выиграла этот напряженный поединок.

Это пятая подряд победа украинки в противостояниях с австралийкой, общий счет – 6:2.

В четвертом раунде Свитолина сыграет против Эшли Барти или Дженнифер Брэдию.

22 февраля 2019 года Свитолина проиграла в полуфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships.