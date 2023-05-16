В рамках второго полуфинального поединка Лиги чемпионов "Интер" встретится с "Миланом". Анонс ответного матча читайте на LIGA.net.

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Итальянские гранды определят финалиста текущего розыгрыша ЛЧ вечером 16 мая. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "нерадзурри", поэтому они являются фаворитом на проход дальше.

Учитывая предыдущий матч, "Интер" может, как и неделю назад, отойти в блок 3-5-2 для сохранения комфортного счета, в котором оборону "змей" сломать будет очень не просто.

Однако у "Милана" точно будут шансы на камбэк, поскольку в состав возвращается лидер команды Рафаэл Леау, рядом с которым еще более опасным в атаке становится левый защитник Тео Эрнандес.

Прошлыми выходными "нерадзурри" и " россонери" в итальянской Серии А отыграли кардинально разные поединки. В то время как "Интер" одержал победу над "Сассуоло" со счетом 4:2, "Милан" уступил "Специи" – 2:0.

Ориентировочные составы

"Интер": Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Джеко, Мартинес.

"Милан": Меньян – Калабрия, Чау, Томори, Эрнандес – Побега, Тонали – Салемакерс, Диас, Леау – Жиру.

Что касается кадровой ситуации команд, то у "Интера" не сыграют Дальбер и Шкриняр, а у "Милана" в лазарете Беннасер, под вопросом также Крунич, Флоренци и Мессиас.

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