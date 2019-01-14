Леся Цуренко сразила россиянку на старте Australian Open: видео

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Она первой из украинок вышла во второй круг теннисного турнира

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила россиянку в первом круге теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Как пишет Большой теннис Украины, для них это был первый очный поединок. Сходу Цуренко вела 5-1, россиянке удалось отыграть один брейк, но вскоре украинка ушла с брейкпоинта, когда подавала на сет.

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Во второй партии Цуренко не удержала отрыв в два брейка (с 4-0 проиграла пять геймов кряду). На тайбрейке нашей теннисистке удалось оформить три мини-брейка против двух у Александровой.

Первый круг:

Леся Цуренко (Украина, 24) - Екатерина Александрова (Россия) 6-4, 7-6(4) 

Во втором круге Чемпионата Цуренко встретится с американской Амандой Анисимовой (США, WTA 87), которая обыграла румынку Монику Никулеску (7:6(3). 17-летняя Анисимова является самой юной теннисисткой в Топ-100 рейтинга WTA, занимая 87-ю позицию. Для нее это первый в карьере Australian Open и первая в карьере победа в основной сетке турнира Большого Шлема. 

Леся Цуренко (фото - twitter.com/AustralianOpen)

Екатерина Александрова (фото - twitter.com/AustralianOpen)

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Теги: Леся Цуренко, Россия, рф, Австралия, теннис, россиянка, екатерина александрова, Australian Open, Grand Slam
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