В первом матче полуфинала Лиги чемпионов, который состоится 10 мая, "Милан" будет принимать "Интер". Анонс поединка читайте на LIGA.net.

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Миланское дерби в плей-офф ЛЧ – не частое явление. Команды встретятся на стадии игр "на вылет" только в третий раз. Прошлые два раза были во времена, когда за "россонери" играл легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Путь к 1/2 финала Лиги Чемпионов 2022/23 у "Милана" и "Интера" был кардинально разный. Пока первые сражались против английского "Тоттенгема" и земляков из "Наполи", вторые относительно легко прошли португальские "Порту" и "Бенфику".

В преддверии еврокубкового матча "россонери" и "нэрадзурри" в итальянской Серии А обыграли римские "Лацио" и "Рому". Оба поединка завершились со счетом 2:0.

Последний раз "Милан" и "Интер" играли друг против друга в феврале 2023 года в рамках чемпионата Италии. Тогда минимальную победу 1:0 одержали "черно-синие".

Ориентировочные составы

"Милан": Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Крунич, Тонали – Диас, Беннасер, Леау – Жиру.

"Интер": Онана – Д'Амброзио, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лукаку, Мартинес.

Что касается кадровой ситуации команд, то тренер "Милана" Стефано Пиоли не до конца может рассчитывать на Рафаэля Леау, завершающего восстановление после травмы. В свою очередь у "Интера" единственной потерей является Милан Шкриньяр.

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Олег Васьків

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