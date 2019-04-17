Лига чемпионов. Невероятный "Аякс" проходит в полуфинал: видео

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"Ювентус" проиграл "Аяксу", Роналду впервые за девять лет не примет участия в 1/2 финала Лиги чемпионов

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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Ювентус" принимал "Аякс", пишет iSport.

Счет был открыт на 28-й минуте поединка - постарался Роналду. Португалец выбежал на ударную позицию после подачи углового и, освободившись от опеки, головой нанес удар.

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Гости практически сразу же вернули паритет в матче. На 34-й минуте Тони ван де Бек принял он мяч, развернулся и покатил мимо Щесны в угол.

Во втором тайме нидерландская команда забила еще один. Постарался Маттейс де Лигт. Капитан выпрыгнул выше Сандро и Ругани и головой пробил в угол - Щесны был бессилен.

В параллельном матче "Барселона" разбила "Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Месси в первом тайме и классному голу Коутиньо - во втором, 3:0.

Таким образом, "Аякс" и "Барса" проходят в полуфинал футбольного турнира Лиги чемпионов. Какие еще две команды туда пройдут, выяснится сегодня вечером.

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Теги: Лига чемпионов, Ювентус, аякс
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