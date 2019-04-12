Лига Европы. "Арсенал" разобрался с "Наполи" в 1 тайме: видео

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Вчера состоялись четыре матча 1/4 финала футбольного турнира Лиги Европы

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В первом матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" принимал на своем поле "Наполи". Матч завершился со счетом 2:0.

Первый гол на 14 минуте забил Аарон Рэмзи с подачи Мэйтленда-Найлза. 

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На 25 минуте "Арсенал" удвоил преимущество. После удара Лукаса Торрейры мяч попал в ногу Кулибали, а оттуда в ворота.

После этого, особоенно во втором тайме, "Арсенал" расслабился, но "Наполи" этим никак не воспользовался.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю на стадионе Сан-Паоло в Неаполе.

В параллельных матчах "Вильярреал" выиграл у "Валенсии" со счетом 3:1, "Челси" минимально обыграл "Славию", а "Бенфика" победила "Айнтрахт", 4:2

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Теги: футбол, видео, Лига Европы
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