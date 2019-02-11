"Ман Сити" снес "Челси", забив шесть безответных мячей: видео

Вчера, 10 февраля, в 26-м туре английской Премьер-лиги состоялся впечатляющий матч-реванш: "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича был буквально смят командой "Манчестер Сити", пропустив шесть безответных голов.

В конце 2018 года "Челси" без особого блеска переиграл "Ман Сити", однако на этот раз все было кардинально по-другому.

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Уже на 25-й минуте противостояния "горожане" закатили в сетку соперников четвертый мяч. Далее следовали отчаянные и деморализованные попытки "пенсионеров" отыграть хотя бы гол-второй, которые ни к чему не привели.

Серхио Агуэро поначалу упустил голевой момент, однако затем все наверстал, оформив хет-трик.

Украинец Александр Зинченко пару раз ассистировал главному герою матча и был соавтором второго - и заключительного в матче - гола Стерлинга. 6:0 - такого унижения "Челси" на родине еще не испытывал.

"Манчестер Сити" - 6:0 - "Челси"

Голы: Стерлинг Р., 4 (1:0); Агуэро, 13 (2:0); Агуэро, 19 (3:0); Гюндоган, 25 (4:0); Агуэро, 56 (пенальти) (5:0); Стерлинг Р., 80 (6:0)