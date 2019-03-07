"Манчестер Юнайтед" феерично выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов: видео

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Англичане отыгрались после провала дома 0:2. "Манчестер Юнайтед" в компенсированное время вырвал победу над ПСЖ

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Вчера, 7 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

Матч состоялся на стадионе Парк де Пренс в Париже. 

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Счет был открыт уже на второй минуте - бельгийский нападающий Ромелу Лукаку забил в ворота парижан. ПСЖ ответил спустя 10 минут - отличился испанский защитник Хуан Бернат. На 30 минуте встречи футболист МЮ Лукаку записал на свой счет второй мяч.

Сенсационными стали последние минуты игры в компенсированное время. После просмотра повтора с помощью VAR (видеопомощника) главный арбитр назначил спорное пенальти в ворота ПСЖ. Его успешно реализовал форвард МЮ Маркус Рашфорд.

"Манчестер Юнайтед" прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а ПСЖ завершает свое выступление в турнире. 

Лина Чемпионов. 1/8. Ответный матч.

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:3 (общий счет - 3:3)

Гол: Бернат (12) - Лукаку (2, 31), Рэшфорд (90+3, пен)

ПСЖ (4-2-3-1): Буффон — Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат — Вератти, Маркиньос — Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария — Мбаппе

Запасные: Ареола (гк), Паредес, Кавани, Менье, Чупо-Мотинг, Кюрзава, Дагба

"Манчестер Юнайтед" (4-3-3): де Хеа — Линделеф, Байи, Смоллинг, Шоу — Янг, МакТомини, Фред — Перейра, Лукаку, Рэшфорд

Запасные: Ромеро (гк), Рохо, Далот, Гарнер, Чон, Гомес, Гринвуд 

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Теги: футбол, видео, Лига чемпионов, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, матч, обзор, VAR
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