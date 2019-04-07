Международный киевский полумарафон выиграли не украинцы: видео

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В этом году в полумарофоне участвовали 3000 бегунов из 52 стран мира

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Спортсмены из Кении Кимели Даизи Джепту и Санг Бернард Черуийот стали победителями Международного киевского полумарафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который проходил 6-7 апреля в Киеве. Об говорится на сайте соревнований.

В женском забеге Кимели Даизи Джепту установила рекордом трассы. Она преодолела дистанцию ​​21,097 км за 1 час 10 минут 53 секунды. 

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Украинки тоже попали в первую десятку - Дарья Михайлова из Белой Церкви (1.11,50) заняла четвертое место и София Яремчук из Белой Церкви (1.12,36) - пятая.

Среди мужчин полумарафон выиграл также кениец. Санг Бернард Черуийот пробежал за 1 час 03 минуты 42 секунды. В первую десятку вошли трое украинцев - Роман Романенко из Днепра (1.04,36) стал пятым, Дмитрий Лашин из Киева (1.05,36) - седьмым, Павел Олейник из Харькова (1.06,07) - десятым.

Фото: Facebook/kyivhalfmarathon

В этом году в полумарофоне участвовали 3000 бегунов из 52 стран мира.

В связи с технической ошибкой, сообщения с результатом финиша участникам приходят на телефон со сдвигом на несколько позиций по стартовым номерам. Организаторы работают над устраненем проблемы. Завтра или сегодня вечером обещают прислать корректные цифры. 

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Теги: спорт, киев, видео, кения, марафон, полумарафон
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