"МЮ" - "Барса", "Аякс" - "Ювентус". Кровь Месси и автогол: видео

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В четвертьфинале "МЮ" - вновь аутсайдер. Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" не определили лучшего по итогам встречи

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Вчера, 10 апреля, состоялись два мачта четвертьфинала Лиги чемпионов.

В Лондоне на стадионе Олд Траффорд играли "Манчестер Юнайтед" и "Барселона", которые показали настоящее сражение английского и испанского футбола.

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Гости на 12-й минуте открыли счет. Лионель Месси сделал навес на Луиса Суареса, который головой ударил в сторону ворот. Мяч задел играка англичан Люка Шоу. Боковой арбитр сначала зафиксировал офсайд. После пересмотра момента с помощью системы VAR главный судья засчитал автогол.

Аргентинец Лионель Месси получил травму в столкновении с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом. В борьбе с форвардом "Барсы" он взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси получил медицинскую помощь, но остался на поле.  

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" - 0:1
Гол: Шоу, 12 (автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу - Фред, Мактоминей, Погба - Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсиаль, 68)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Артур (Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90+3), Ракитич - Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль, 65)

Предупреждение: Шоу, Лингард, Смоллинг - Бускетс, Видаль 

В это же время амстердамский "Аякс" сражался с туринским "Ювентусом", который открыл счет в конце первого тайма. Жоау Канселу навесил на Криштиану Роналду и головой перенаправил мяч в сетку ворот.

"Аякс" сравнял счет на 45-й минуте второго тайма. Давид Нерес обошел защитников "Ювентуса" и ударил в дальний угол ворот.

"Аякс" - "Ювентус" 1:1
Голы: Нерес, 46 - Роналду, 45

"Аякс": Онана - Тальяфико, Блинд, де Лигт, Велтман - Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене (Еккеленкамп, 75) - Нерес, Тадич, Зиех

"Ювентус": Щесны - Канселу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 74) - Бернардески, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Роналду

Предупреждение: Тальяфико, Ф. де Йонг, Шене, Еккеленкамп - Пьянич

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Теги: футбол, Лионель Месси, видео, Барселона, Лига чемпионов, криштиану роналду, Ювентус, Манчестер Юнайтед, аякс
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