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Решающий матч. "Динамо" и "АЕК" сыграют в Лиге Европы – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 15:38
Динамо Киев (фото - FC Dynamo Kyiv, Facebook)
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27 октября "Динамо" Киев сыграет с киприотским "АЕК" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

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Игра состоится на стадионе в Ларнаке. Посмотреть онлайн трансляцию матча "АЕК" – "Динамо" можно в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Для "Динамо" сегодняшний матч – последняя возможность зацепиться за игру весной в еврокубках. После четырех поражений подряд плей-офф Лиги Европы киевлянам уже не светит.

Решающий матч. "Динамо" и "АЕК" сыграют в Лиге Европы – где и когда смотреть

Но если они победят "АЕК" и после шестого тура будут выше киприотов в таблице – то сыграют весной в Лиге конференций, третьем по значимости турнире Европы.

В первой встрече "Динамо" проиграло "АЕКу" со счетом 0:1. Букмекеры ожидают 27 октября конкурентного матча, но небольшое преимущество отдают киевлянам.

На победу "Динамо" принимают ставки с коэффициентом около 2,8. На победу "АЕКа" – 3,4.

  • Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После ничьи с "Селтиком" 25 октября дончанам надо победить в последнем туре "РБ Лейпциг" для достижения этой цели.

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Марко Сировой
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