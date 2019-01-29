ММА. Нурмагомедов отстранен за драку с болельщиками: видео

Российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев за драку с болельщиками после поединка с ирландцем Конором МакГрегором в октябре 2018 года. Об этом сообщает Дождь.

Макгрегор также получил дисквалификацию - на 6 месяцев.

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Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC).

Срок дисквалификации россиянина отсчитывается с 6 октября. Он может быть сокращен до 6 месяцев в случае участия Нурмагомедова в социальной программе против насилия.

Российского спортсмена также оштрафовали на сумму в $500 000. Макрегора оштрафовали на $50 000.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде. После окончания поединка в клетке и за ее пределами началась массовая драка. Нурмагомедов вышел за пределы октагона и начал потасовку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилона Дениса.