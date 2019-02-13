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"Манчестер Юнайтед" уступил ПСЖ со счетом 0:2, "Рома" выиграла у "Порту"

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Вчера, 12 февраля, прошли первые матчи 1/8 финалафутбольного турнира Лиги чемпионов. Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл французскому ПСЖ, а итальянская "Рома" одолела португальский "Порту".

Первая половина вчерашнего топ-матча запомнилась скорее нарушениями, чем моментами. Разве что на 16 минуте Погба ударил по воротам снизу - французов спасла молниеносная реакция Джанлуиджи Буффона.

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После замены у МЮ - Санчес вместо Лингарда, который получил травму бедра - команды разошлись на перерыв.

На 53 минуте счет в матче открыл защитник ПСЖ Кимпембе. Это обескуражило "Манчестер Юнайтед", и на 60 минуте Килиан Мбаппе удвоил результат своего клуба.

Ответный матч состоится 6 марта на стадионе Парк де Пренс в Париже.

У "Ромы" и "Порту" первый тайм тоже был скучным в игровом плане. Счет открыл Николо Заниоло с подачи Джеко в середине второго тайма, пробив в дальний нижний угол. Эта же пара забила "Порту" и второй гол.

Спустя пару минут после этого португальцы ответили. Тикиньо Соарес подал в штрафную на Адриана, а тот мощным ударом в нижний угол поразил ворота. 2:1, ответный матч пройдет на португальском Драгау 6 марта.

Сегодня "Тоттенхэм" сыграет с дортмундской "Боруссией", а "Реал" - с "Аяксом", старт в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Рома, спорт, футбол, Лига чемпионов, ПСЖ, уефа, Манчестер Юнайтед, порту
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