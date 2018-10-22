Свитолиной стало плохо на пресс-конференции после турнира WTA

Спортсменка не могла продолжить встречу с журналистами из-за плохого самочувствия

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла завершить пресс-конференцию после победы над Петрой Квитовой в первом туре Итогового турнира WTA из-за плохого самочувствия. Об этом свидетельствует видеозапись на странице WTA в Facebook.

Украинке стало плохо во время разговора с журналистами. Сначала присутствующие засмеялись, поскольку им показалось, что это реакция на вопрос.

Сперва Свитолина откинула голову назад, затем выпила воды и решила прекратить пресс-конференцию.

Причины плохого самочувствия теннисистки на данный момент неизвестны.

21 октября украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в стартовом поединке итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре. Украинка победила спортсменку из Чехии Петру Квитову со счетами 6:3, 6:3.

20 мая этого года Свитолина второй раз подряд выиграла турнир WTA.