Теннис. Надаль провалил финал Australian Open: видео

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финале теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл третий турнир подряд. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Это 15-я победа Джоковича на Australian Open в карьере и рекордная седьмая – в Мельбурне (также 2008, 2011-13, 2015-16). 31-летний серб обошел Роя Эмерсона и Роджера Федерера.

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По общему числу Grand Slam он вышел на третье место (за Надалем (17) и Федерером (20), обойдя Пита Сампраса.

32-летний Надаль впервые проиграл финал турнира, не выиграв ни одного сета.

Фото: twitter.com/AustralianOpen