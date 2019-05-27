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Элина Свитолина держала соперницу Винус Уильямс в максимальном напряжении и выиграла решающие моменты в первом круге Roland Garros

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) уверенно победила бывшую первую ракетку мира, семикратную чемпионку турниров Большого шлема в одиночном разряде и четырехкратную олимпийскую чемпионку из США Винус Уильямс. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Свитолина обыграла американку в двух сетах – 6:3, 6:3. Для победы ей потребовался 1 час и 13 минут, но матч был практически равным.

Во втором раунде Свитолина встретится с еще одной украинкой - Катериной Козловой. Она победила в первом туре американку Бернардо Пера - 6:2, 7:6(5).

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Теги: Элина Свитолина, Винус Уильямс, спорт, теннис, Ролан Гаррос
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