Теннис. Украинка Козлова победила пятую ракетку мира: видео

Украинская теннисистка Екатерина Козлова во втором круге турнира серии Premier Mandatory в столице Испании Мадриде переиграла пятую ракетку мира чешку Плишкова - 7:5, 2:6, 6:4. Поединок длился 1 час 51 минуту.

В первом круге Плишкова победила украинку Даяну Ястремскую.

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Для 25-летней Козловой это вторая в карьере победа над теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга. В 2018 году в первом круге Открытого чемпионата Франции (этот турнир, как и мадридский происходит на грунтовом покрытии) Екатерина переиграла латвийку Елену Остапенко.

В третьем круге в Мадриде Козлова сыграет с 18-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.

8 апреля был представлен обновленный рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.