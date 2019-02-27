Теннисист-ветеран выиграл марафонский розыгрыш в 42 удара: видео

36-летний испанский теннисист Давид Феррер выиграл один из самых длинных розыгрышей на турнире в Акапулько. Видео опубликовано на канале ATP Tour в YouTube.



В матче первого раунда он обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

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"Я очень счастлив. Это победа стала для меня весьма эмоциональной. Поддержка публики очень помогла мне. Знаю, что это мой последний турнир в Акапулько, поэтому изо всех сил стараюсь бороться за каждый розыгрыш, за каждое очко", – сказал он после игры.

Следующим соперником Давида станет немец Александр Зверев, посеянный на турнире под вторым номером.

