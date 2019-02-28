Тотальный провал. "Барса" выбила "Реал" из Кубка Испании: видео

27 февраля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Реал" (Мадрид) на стадионе Сантьягу Бернабеу со счетом 3:0.



За каталонцев на выезде первый гол забил Луис Суарес на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте защитник мадридской команды Рафаэль Варан отправил мяч в собственные ворота. Через 4 минуты главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота сливочных и гол на свой счет записал Суарес.



"Барселона" вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния "Валенсия" - "Бетис. "Реал" выбит из Кубка Испании.

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Голы:

0:1 – 50 Суарес, 0:2 – 69, автогол Варан, 0:3 – 73, пенальти Суарес.

"Реал" (Мадрид) – Навас, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Васкес (Бэйл, 68), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 81), Бензема.

"Барселона" – тер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Дембеле (Коутиньо, 75), Нелсон Семеду, Месси, Суарес (Видаль, 78).

Предупреждения:

Васкес (58), Бускетс (65), Каземиро (72), Нелсон Семеду (81).