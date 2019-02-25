Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинец Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" во второй раз выиграл турнир

Реклама
Реклама

Украинский футболист Александр Зинченко, который играет за "Манчестер Сити", повторил достижение легендарного футболиста Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную Украины. Об этом сообщает iSport.ua.

Игрок сборной Украины во второй раз выиграл Кубок английской Лиги. В этом сезоне Зинченко выходил на поле во всех шести матчах турнира, включая финальную встречу с "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти).

Реклама

Шевченко был первым украинцем, который завоевал титул. В сезоне 2006/07 он выиграл турнир в составе "Челси". До финала доходил и Сергей Ребров с "Тоттенхэмом" в сезоне-2001/02, однако в решающем матче с "Блэкберном" команда проиграла.

Для Зинченко это уже третий трофей в составе "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Зинченко, футбол, андрей шевченко, челси, манчестер сити, кубок английской лиги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Украинский футболист Зинченко в Англии выиграл Кубок лиги: видео
Украинский футболист Зинченко в Англии выиграл Кубок лиги: видео
Швеция вызвала посла РФ из-за опасных маневров Су-27: фото, видео
Швеция вызвала посла РФ из-за опасных маневров Су-27: фото, видео
В Полтаве загорелся рынок: фото, видео
В Полтаве загорелся рынок: фото, видео
Мнение Евровидение 2019 как приговор украинской экономике
200 млн грн на науку: НААН хочет сдавать свои земли в аренду
Продовольствие 200 млн грн на науку: НААН хочет сдавать свои земли в аренду
Достроить недострой. Что АРМА сделает с "домами Войцеховского"
Недвижимость Достроить недострой. Что АРМА сделает с "домами Войцеховского"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Украинский футболист Зинченко в Англии выиграл Кубок лиги: видео
Украинский футболист Зинченко в Англии выиграл Кубок лиги: видео
Швеция вызвала посла РФ из-за опасных маневров Су-27: фото, видео
Швеция вызвала посла РФ из-за опасных маневров Су-27: фото, видео 09:39
Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото
Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото 24.02.19, 22:48
В Полтаве загорелся рынок: фото, видео
В Полтаве загорелся рынок: фото, видео 24.02.19, 20:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 