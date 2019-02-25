Украинский футболист Зинченко в Англии выиграл Кубок лиги: видео

Украинский футболист Александр Зинченко, который играет за "Манчестер Сити", повторил достижение легендарного футболиста Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную Украины. Об этом сообщает iSport.ua.

Игрок сборной Украины во второй раз выиграл Кубок английской Лиги. В этом сезоне Зинченко выходил на поле во всех шести матчах турнира, включая финальную встречу с "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти).

Реклама

Шевченко был первым украинцем, который завоевал титул. В сезоне 2006/07 он выиграл турнир в составе "Челси". До финала доходил и Сергей Ребров с "Тоттенхэмом" в сезоне-2001/02, однако в решающем матче с "Блэкберном" команда проиграла.

Для Зинченко это уже третий трофей в составе "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги.