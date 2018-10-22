Украинцы выиграли две золотые медали на Играх непокоренных: видео

Сегодня состоялись соревнования по гребле на тренажерах

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Во второй день соревнований в Сиднее украинская сборная Invictus Games завоевала две золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинские ветераны Александр Белобоков, Александр Чалапчий, Юрий Дмитренко и Сергей Ильницкий участвовали в соревнованиях по гребле на тренажерах.

Первое золото в копилку украинской сборной Непокоренных по гребле на тренажерах в категории Men's IR3 (скорость за одну минуту) завоевал Александр Белобоков.

Вторая золотая медаль для Украины досталась капитану украинской сборной Invictus Games Сергею Ильницкому в категории Men's IR6 (скорость за одну минуту). В категории, где соревновались 64 участника, Ильницкий разделил первое место с австралийским спортсменом.

В активах сборной целом пока три медали. Ранее "бронзу" завоевал ветеран СБУ Денис Фищук.