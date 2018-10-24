Ветеран АТО завоевал серебро для сборной на Играх непокоренных

До войны Евгений Олексенко занимался пауэрлифтингом

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Ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу для украинской сборной на Играх непокоренных в Сиднее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, в 2015-2016 годах Олексенко участвовал в боях за Донецкий аэропорт, воевал под Песками, в Опытном, Водяном.

По данным Минобороны, до войны мужчина занимался пауэрлифтингом.

"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях Invictus Games он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу", - говорится в сообщении.

Вчера, 23 октября, Александр Гавриленко завоевал для украинской сборной на Играх непокоренных в Сиднее третью золотую медаль - в пауэрлифтинге в среднем весе.