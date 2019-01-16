Впечатляющий подрыв моста Tappan Zee в Нью-Йорке: видео

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Старую конструкцию на реке Гудзон снесли контролируемым взрывом

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Во вторник, 15 января, в Нью-Йорке (США) снесли контролируемым взрывом старый 64-летний мост Tappan Zee. Об этом сообщает телеканал ABC News

Его подрывом любовались зрители на обеих берегах реки Гудзон.

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Анализ инженеров показал, что оптимальным решением является подрыв всей конструкции сразу, а не ее частей. Взрывом снесли восточную часть моста, западную уберут позже.

Мост Tappan Zee был был построен в 1955 году. В 2017 году его заменили новым вантовым мостом Куомо. Он обошелся местным властям 4 миллиарда долларов. Куомо назван в честь политика и отца нынешнего губернатора Нью-Йорка. 

Видео с другого ракурса:

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Допис, поширений John O'Sullivan (@osullivanstudios)

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Допис, поширений Andrew Fitzgibbons (@itzfitzyfitz)

мвм

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Теги: контролируемый взрыв, США, взрыв, нью-йорк, мост, подрыв, подрыв моста, Tappan Zee
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