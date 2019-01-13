Вратарь "Жироны" ловко обыграл нападающего финтом Зидана: видео

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Вратарь испанского футбольного клуба показал необычный для позиции финт в собственной штрафной площадке

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Вчера, 12 января, вратарь испанского клуба "Жирона" Боно отличился необычным поведением в своей штрафной площадке в матче 19 тура чемпионата Испании против "Алавес".

Нападающий гостей Хонатан Каллери вышел один на один с Боно с решительным настроем бить по воротам, но марокканский голкипер обыграл аргентинца знаменитым финтом Зинедина Зидана.

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Момент перед воротами "Жироны": 

Матч завершился ничьей 1:1 с двумя эффектными голами.

Яссин Буну - 28-летний марокканский футболист, уроженец Монреаля (Канада), вратарь испанского клуба "Жирона" и сборной Марокко, также известный как Боно. В этом сезоне он входит в топ-10 вратарей в пяти лучших лигах по проценту сейвов (удачных прыжков вратаря). В распоряжении "Жироны" до 2021 года. 

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Теги: футбол, зинедин зидан, нападающий, вратарь, матч, Боно, финт
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