Вратарь Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона: видео

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Известный вратарь ФК "Арсенал" в составе "синих" стал четырехкратным чемпионом Англии

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36-летний вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех принял решение о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока, и прошло 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому я чувствую, что настало время объявить, что я заканчиваю карьеру игрока в конце этого сезона", - отметил Чех.

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Он с 2004 по 2015 годы выступал за лондонский "Челси", а с 2015 года играет в "Арсенале".

В составе "синих" он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

7 августа 2018 года сообщалось, что российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал".

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Теги: футбол, арсенал, карьера, петр чех
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