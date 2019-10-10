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Nike выпустили "кроссовки Иисуса" со слоганом "Ходи по воде"

Nike выпустили "кроссовки Иисуса" со слоганом "Ходи по воде" - Фото
(Фото 3 - jesus.shoes)
10.10.2019, 15:43

Пара со святой водой в подошве и ладаном стоит $3000

Компания Nike вместе с дизайнерским бюро MSCHF из Бруклина выпустила новую модель кроссовок, которая называется "кроссовки Иисуса". Об этом сообщает NyPost

"Кроссовки Иисуса" раскупили за считанные минуты, о чем свидетельствуют данные с сайта jesus.shoes.

Компания информирует, что обувь сделана из шерсти с ладаном, к шнурку правого кроссовка привязано распятие, а в подошву налита святая вода. 

"Нам было интересно, как бы выглядела коллаборация с Иисусом Христом? Я сам еврей, но единственное, что я знал, это то, что он ходил по воде", - говорит глава коммерческого отдела бренда MSCHF Дэниэл Гринберг. 

Святая вода, по словам Гринберга, доставлена прямо из реки Иордан. 

В компании заявляют, что основной целью этой модели было привлечь внимание людей к культу потребления, которая стала похожа на религию. 

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nike jesus shoes walk on water кроссовки иисуса
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