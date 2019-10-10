Nike выпустили "кроссовки Иисуса" со слоганом "Ходи по воде"

(Фото 3 - jesus.shoes)

Компания Nike вместе с дизайнерским бюро MSCHF из Бруклина выпустила новую модель кроссовок, которая называется "кроссовки Иисуса". Об этом сообщает NyPost.

"Кроссовки Иисуса" раскупили за считанные минуты, о чем свидетельствуют данные с сайта jesus.shoes.

Компания информирует, что обувь сделана из шерсти с ладаном, к шнурку правого кроссовка привязано распятие, а в подошву налита святая вода.

"Нам было интересно, как бы выглядела коллаборация с Иисусом Христом? Я сам еврей, но единственное, что я знал, это то, что он ходил по воде", - говорит глава коммерческого отдела бренда MSCHF Дэниэл Гринберг.

Святая вода, по словам Гринберга, доставлена прямо из реки Иордан.

В компании заявляют, что основной целью этой модели было привлечь внимание людей к культу потребления, которая стала похожа на религию.