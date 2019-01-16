Nike выпустил кроссовки с автошнуровкой на базе iPhone: видео

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Кроссовки Adapt BB подстраиваются под ногу, затягивая или расслабляя шнурки, и управляются с помощью смартфона

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Компания Nike представила новые самонастраивающиеся баскетбольные кроссовки Adapt BB на базе iPhone, основанные на новейшей технологии FitAdapt. Об этом сообщает Би-би-си.

"Будущее игры здесь", - так компания описала свое новое творение.

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Усовершенствованной системой шнуровки можно управлять с помощью приложения на смартфоне или вручную с помощью кнопок на обуви.

При надевании кроссовка на ногу, встроенный в них нестандартный мотор с обученными механизмами измеряет напряжение, необходимое стопе, и настраивается должным образом, чтобы обувь плотно прилегала.

Кроссовки нужно ставить на зарядку. В Nike утверждают, что при полном аккумуляторе их можно носить до двух недель (14 дней). Чтобы зарядить батарею до 100% потребуется 3 часа.  

Приобретая пару Adapt BB покупатель получает и беспроводной коврик для зарядки. В продажу они поступят в феврале 2019 года. Одна пара будет стоить 350 долларов. 

Фото: www.nike.com

Фото: twitter.com/heidiburgett 

Так выглядит шнуровка под верхним слоем ткани:

Фото: скриншот с видео

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Теги: кроссовки, iPhone, nike, Adapt BB, баскетбольные кроссовки, nike Adapt BB, автошнуровка, самозашнуровывающиеся кроссовки
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