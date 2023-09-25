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Інноваційний додаток від фінтех-проєкту ZEN.COM представлений в Україні з липня 2023 року. За допомогою цього сервісу ви отримуєте можливість проводити міжнародні грошові перекази та мати доступ до будь-яких базових банківських операцій в Україні та за її межами. І все це швидко, зрозуміло, а іноді й повністю безоплатно.

Як використовувати ZEN.COM, щоб отримати від нього більше вигоди, розповідаємо далі.

Як почати роботу із ZEN.COM

Для цього достатньо завантажити додаток на свій смартфон та зареєструватися. Громадянину України для реєстрації в сервісі знадобиться ввести дані ID-картки або закордонного паспорта. Завершується реєстрація отриманням європейського рахунку та віртуальної картки — ZEN MasterCard.

Ви також у будь-який момент можете замовити фізичну пластикову картку. Просто подайте заявку через застосунок та почекайте 5–7 робочих днів, поки її доставлять (територією ЄЕЗ).

Кожна фізична картка ZEN.COM не має на поверхні жодних даних. В такий спосіб сервіс захищає ваш рахунок від дій зловмисників. Дізнатися всі реквізити можна тільки в додатку. Це захист за сертифікатом Digital First.

Які можливості має користувач ZEN.COM

Якщо ви зареєструєтеся в мобільному застосунку, одразу отримаєте можливість до:

-онлайн- та офлайн-оплат;

-купівлі та продажу валютних коштів;

-переказу та отримання коштів.

Для максимальної зручності замовте ще й фізичну картку. Можна навіть не одну, а декілька. Віртуальні картки ZEN MasterCard можна додати до віртуального гаманця на вашому смартфоні.

Яку б операцію ви не вибрали в конкретний момент, вона займе кілька секунд. Це зручно перш за все для особистих потреб (оплати покупок під час онлайн- та офлайн-шопінгу, бронювання житла чи авто, переказів рідним тощо).

Що ще дає ZEN.COM

У застосунку активний єдиний мультивалютний рахунок. В ньому можна працювати одночасно з 29+ валютами. Тому окремі рахунки для злотих чи фунтів стерлінгів не знадобляться.

Також з поповненням рахунку не виникне жодних проблем, тому що гроші можна перерахувати онлайн, через Paysafecash або термінал Planet Cash. У застосунку будь-якого банку є опція для переказу на іншу картку: потрібно тільки вибрати суму та зазначити дані отримувача. Іноді знадобиться ввести номер рахунка та ваш ПІБ. Кошти надходять миттєво.

Відчуйте на собі швидкість та вигоду ZEN.COM — просто завантажте застосунок та спробуйте. Щоб дізнатися більше інформації, завітайте на сайт zen.com.

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