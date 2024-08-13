Об’єднати зусилля заради перемоги України. Дискусія в межах тижня демократії у Норвегії

Зокрема йшлося й про важливість медіа та їхню роль у наближенні перемоги та повоєнній відбудові.

Фото: LIGA.net

На правах медіапартнерства

Представники українського бізнесу, органів самоврядування, правозахисники розповіли про виклики, які постали перед Україною на третьому році війни під час дискусії в межах фестивалю демократії у місті Арендаль, Норвегія.

Як повертати полонених, чого найбільше потребують громади на лінії фронту, як можна об’єднати зусилля світу, щоб наблизити перемогу — ключові теми розмови української панелі на тижні демократії у Норвегії.

Зокрема йшлося й про важливість медіа та їхню роль у наближенні перемоги та повоєнній відбудові. Видавець LIGA.net Дмитро Бондаренко розповів про скрутне становище, в якому опинилися українські незалежні видання з початком повномасштабного вторгнення, а також про ключові потреби:

Дмитро Бондаренко (Фото: LIGA.net)

"Ми хочемо звернути увагу міжнародних організацій на інституційну підтримку української незалежної якісної журналістики, адже це — основа демократії. Сьогодні медіа відіграють вирішальну роль у приверненні уваги до України. Водночас із початком повномасштабної війни ми втратили не лише ключове джерело доходів — рекламний ринок, а й найцінніше — професійних людей, які долучилися до війська, поїхали з країни або пішли з професії."





Arendalsuka — це щорічний фестиваль демократії у Норвегії. Упродовж тижня у місті Арендаль проводиться понад тисяча заходів за участі керівництва держави, політиків, міжнародних організацій, бізнесів та представників громадянського суспільства. Цьогоріч панель про Україну організувала ГО "Демократичний тиждень Карпатського моря" на чолі з Лілією Гончаревич (тимчасова повірена України в Норвегії (2022-2023 рр.)), яка є ініціатором фестивалю в Україні.