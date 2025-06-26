107 млн грн: підприємство у Львові приватизували через майданчик УЕБ

На підприємстві, зокрема, виготовляють заготовки пам’ятних та ювілейних монет, нагород, медалей та відзнак

25 червня відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз". Під час аукціону ціна лота зросла у понад 10 разів: із стартової у 10,5 млн грн до переможної у 107 млн грн.

На підприємстві виготовляють заготовки пам’ятних та ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак; демонтують списане обладнання, продуктом якого є вилучення дорогоцінних металів. Серед нерухомості ЄМК 6 виробничих корпусів, склад та трансформаторна підстанція. Їхня загальна площа – до 3 тис. кв. м. Розташовані у Львові на вул. Личаківській, 110.

За право приватизувати об’єкт "боролися" 12 потенційних інвесторів. Тож ставки зростали у кожному раунді. Переможною ж стала пропозиція учасника, котрого залучили та підготували до торгів на майданчику Української енергетичної біржі.

За результатами аукціону інвестор сплатить за лот 107 млн грн та ще понад 21 млн грн податку на додану вартість. Тож загалом в державний бюджет надійде більше 128 млн грн.

Переможець, у свою чергу, отримає об’єкт, який допоможе вивести бізнес підприємця на вищий рівень.

"Пишаємося, що не просто залучили учасника до аукціону, а й допомогли випрацювати переможну стратегію. Майданчик УЕБ продовжує сприяти економічному розвитку України, забезпечуючи рівні умови для всіх учасників торгів. Тож якщо бажаєте інвестувати в перспективні активи, звертайтеся до наших менеджерів за кваліфікованою підтримкою", – коментують представники майданчика Української енергетичної біржі.