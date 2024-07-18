400 млн грн: готель "Козацький" придбали на майданчику УУБ

18 липня відбувся аукціон із продажу досить привабливого та перспективного об’єкта у серці столиці – готелю "Козацький".

За право приватизувати цей єдиний майновий комплекс змагалося три учасники, право викупити його виборов інвестор, який брав участь у торгах на майданчику Української універсальної біржі.

Стартова вартість лота становила 155,5 млн грн. Проте "боротьба" за об’єкт була досить запеклою і ставки зростали у кожному раунді. За результатами торгів вартість зросла у 2,5 раза і склала 400 млн грн. А із врахуванням ПДВ переможець сплатить до бюджету 480 млн грн. Інвестора-переможця залучив до аукціону та супроводжував на усіх етапах підготовки та участі у торгах майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа".

"Вітаємо нашого учасника. Це спільна перемога, на яку працювали ми разом. Тепер інвестор повинен лише підписати протокол торгів та сплатити переможну ставку і ПДВ у сумі 80 млн грн", – розповідає директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

І про об’єкт. Інвестор отримає діючий бізнес у самому серці столиці: будівля розташована на вул. Михайлівській, 1/3. Тут надають послуги із проживання, харчування, проведення конференцій. Готель налічує 135 номерів, 3 ресторанні зали та 5 конференц-залів різної площі, які розраховані на зібрання від 45 до 250 учасників. Загальна площа усієї будівлі 9513 кв. м.

Більше аукціонів із малої приватизації шукайте на майданчику Української універсальної біржі.

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