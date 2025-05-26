АДПУ взяла участь у стратегічній нараді щодо впровадження Регламенту ЄС № 2023/1115 (EUDR)

Ключовою темою зустрічі стала підготовка України до імплементації Регламенту про боротьбу з обезлісенням

23 травня 2025 року в Державному агентстві лісових ресурсів України відбулася стратегічна нарада за участі представників деревообробного бізнесу, Федерації роботодавців, міжнародних сертифікаційних систем FSC та PEFC, товарних бірж, державних підприємств та інших стейкхолдерів. Асоціація деревообробників України (АДПУ) також долучилася до обговорення.

Ключовою темою зустрічі стала підготовка України до імплементації Регламенту (ЄС) 2023/1115 про боротьбу з обезлісенням (EUDR), який посилює вимоги до простежуваності лісопродукції, що експортується на ринок ЄС.

Держлісагентство представило технічну готовність лісової галузі:

- ДП "ЛІАЦ" інтегрувало геолокаційні дані в електронний лісорубний квиток і цифровий кабінет експортера, з можливістю експорту у форматі GeoJSON, сумісному з платформою TRACES.

- ВО "Укрдержліспроект" розширило функціонал геоінформаційної системи для візуалізації місць заготівель та відстеження деревини.

- ДП "Ліси України" представило аналітичний підхід до впровадження EUDR, а також окреслило ключові виклики, зокрема щодо ділянок на тимчасово окупованих територіях, самозалісених площ та полезахисних смуг.

Проблемні питання, що потребують вирішення:

- Відсутність рамкового закону для впровадження положень EUDR.

- Невизначений статус лісових ділянок із неврегульованим правовим режимом.

Найближчі кроки:

- Розробка відповідної законодавчої бази.

- Інтеграція усіх цифрових рішень в єдину екосистему.

- Синхронізація національних систем із європейською платформою TRACES.

- Організація навчальних програм для бізнесу та держслужбовців.

- Запровадження системного моніторингу та звітності.

Позиція АДПУ:

Асоціація деревообробників України підтримує євроінтеграційний курс України та готова активно долучатися до формування рішень, які забезпечать прозору, технологічно підготовлену та конкурентну галузь. Бізнес-спільнота визнає високу технічну підготовку державного сектору, однак наголошує на необхідності нормативного та освітнього супроводу для повноцінної реалізації EUDR.

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Асоціація деревообробників України

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