АДПУ закликає зберегти українську деревину для українського виробника

Відновлення експорту кругляка може спричинити масове вивезення сировини за межі країни, різке зростання внутрішніх цін і дефіцит деревини

Асоціація деревообробних підприємств України звертається до всіх учасників галузі – деревообробних підприємств, меблевиків, профільних об’єднань роботодавців і бізнес-асоціацій – із закликом до спільних дій задля захисту українського ринку деревини, збереження робочих місць і підтримки економічної стабільності держави.

З 1 листопада 2025 року завершується 10-річний термін дії мораторію на експорт необробленої деревини, встановлений Законом України №325-VIII від 9 квітня 2015 року. Це означає, що експорт дуба, бука, ясеня та інших твердолистяних порід стане юридично дозволеним, тоді як для сосни обмеження залишатимуться чинними до 1 січня 2027 року.

Відновлення експорту кругляка може спричинити масове вивезення сировини за межі країни, різке зростання внутрішніх цін і дефіцит деревини для переробних підприємств, зупинку виробництв і втрату робочих місць у регіонах, а також скорочення валютних надходжень від експорту готової продукції та меблів.

На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроєкт №13227-д від 10.09.2025 року "Про ринок деревини", який передбачає продовження дії мораторію через перехідні положення. Проте ухвалити цей документ до 1 листопада практично неможливо через регламент роботи парламенту.

Щоб не допустити руйнівних наслідків для галузі, АДПУ пропонує тимчасове рішення – внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України №1481 і встановити "нульову квоту" на експорт товарів за кодом 4403 (необроблена деревина). Такий крок дозволить зберегти фактичну заборону на експорт кругляка до моменту набрання чинності Законом "Про ринок деревини".

АДПУ закликає всі деревообробні підприємства, регіональні об’єднання та керівників галузевого бізнесу підтримати ініціативу Асоціації та направити офіційні звернення до Верховної Ради України – з вимогою невідкладно ухвалити Закон "Про ринок деревини", який забезпечить захист українських виробників, зокрема малого бізнесу, створить прозорі правила торгівлі та формування цін і продовжить дію заборони на експорт необробленої деревини. Це не лише питання регулювання ринку – це питання стратегічної економічної безпеки держави в умовах війни.

Також АДПУ звертається до Кабінету Міністрів України із проханням тимчасово обмежити експорт необробленої деревини шляхом встановлення "нульової квоти" на товари за кодом 4403 через внесення відповідних змін до Постанови №1481 від 24.12.2024 року. Це дозволить зберегти фактичну заборону на вивезення сировини до набрання чинності нового закону.

За останні десять років українська деревообробна промисловість стала однією з найдинамічніших галузей реального сектору економіки. Завдяки збереженню сировини в Україні збудовано десятки нових цехів і підприємств із виробництва меблів, плит, пелет та біопалива, а обсяг експорту готової продукції перевищив 2,5 млрд доларів на рік. Відновлення експорту кругляка поставить під загрозу ці досягнення.

У нинішніх умовах воєнного стану, високих енергетичних витрат, обмеженої логістики та падіння зовнішнього попиту втрата сировини через необмежений експорт означатиме деградацію цілого сектору.