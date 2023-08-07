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Пресреліз
07.08.2023, 12:05

Агенти УУБ проконтролювали відвантаження реалізованої необробленої деревини на Черкащині

Агенти УУБ проконтролювали відвантаження реалізованої необробленої деревини на Черкащині - Фото

На торговельному майданчику запроваджено постторговий сервіс, який передбачає контроль Агентами УУБ відвантаження реалізованого ресурсу покупцеві

Українська універсальна біржа проводить торги необробленою деревино та приділяє велику увагу виконанню договорів сторонами. На ліцензованому торговельному майданчику запроваджено постторговий сервіс, який передбачає контроль Агентами УУБ відвантаження реалізованого ресурсу покупцеві. Такий процес дозволяє уникнути непорозумінь між новим власником сировини та продавцем, а відтак сприяє виконанню контрактів.

Нещодавно моніторинг передачі проданого ресурсу провели на Черкащині, де Філія "Корсунь-Шевченківське лісове господарство реалізувала партію необробленої деревини підприємцю. Представник Агента біржі та продавця оглянули сировину, звірили її розміри, якість, породу та інші параметри з зазначеними в контракті. Вони відповідали заявленим. Тож покупець отримає саме той товар, що йому потрібний. Договір буде виконано.

"Українська універсальна біржа проводить відкриті, прозорі та конкурентні торги необробленою деревиною. Але перемогою на аукціоні процес продажу не закінчується. Ми слідкуємо, щоб покупець отримав саме ту сировину, що ходів придбати. Для цього в регіонах працюють наші Агенти, які контролюють відвантаження реалізованої деревини новому власнику. Вони звіряють всі параметри товару, що зазначені в документації. Якщо непорозумінь не виникає, то контракт буде виконано й покупець отримає свій товар. Незначні питання можна вирішити на місці", – розповів директор ТОВ "УУБ" Сергій Гладкий.

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Теги: УУБ, ﻿Українська універсальна біржа
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