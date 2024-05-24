Айфон – чудовий подарунок на честь успішного завершення навчального року

Айфон – чудовий приклад "приза" для працьовитого та наполегливого відмінника. І ось чому.

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Добре вчитися в школі нелегко. Окрім старанності та посидючості, потрібна мотивація. Моральна — працює не на 100%, тож доводиться залучати ще й матеріальну. Подарунки на честь вдалого завершення навчального року чи семестру — безпрограшне рішення. Дитина точно прикладатиме максимум зусиль для виконання домашніх завдань та вирішення контрольних робіт, якщо знатиме, що за високі оцінки її чекає подарунок. Айфон — чудовий приклад "приза" для працьовитого та наполегливого відмінника. І ось чому.

Імідж

Виготовлені компанією Епл Айфон всі моделі — потужні всередині та привабливі зовні. Вони впізнавані завдяки фірмовим фішкам дизайну, таким, як моноброва або динамічний острівець, перемикач беззвучного режиму, квадратна система камер.

Кольори у "яблукофонів" ексклюзивні: виробник намагається мінімізувати схожість палітри з іншими брендами. Уваги заслуговують універсальні відтінки на кшталт сріблястого та золотистого, і фірмові: зоряне сяйво, північ, космічний сірий.

Багато пам’яті

Смартфон це одночасно засіб зв’язку, розважальний центр та помічник у навчанні. Його сховище використовується для зберігання файлів у різних форматах, зокрема "важких". Щоб не доводилося щодня проводити ревізію та видаляти або переносити на зовнішні чи хмарні накопичувачі тимчасово не потрібні дані, потрібно чимало постійної пам’яті. У iPhone її вдосталь. Для школяра навіть середньої моделі на 256 або 512 Гб вистачає з головою, а на Терабайт — тим паче.

Великий та безпечний екран

Для того, щоб екран смартфона був безпечним для очей користувача, повинні зійтися такі зірки:

Висока роздільна здатність Матриця з реалістичною передачею кольорів Плавність кадрозміни Антивідблискове покриття Регульована яскравість.

Все це є в iPhone. Актуальні моделі представлені у двох розмірах: 6,1" та 6,7". Дитячий варіант — менший. Його зручно тримати в руках, а для керування не доводиться налаштовувати одноручний режим. Більшій діагоналі варто віддати перевагу, якщо мобільник буде використовуватися для геймінгу або перегляду серіалів, фільмів.

Є ще бюджетний компактний SE, який також максимально зручний для дитячих долоньок.

Надійність

Айфони все ще чутливі до механічних впливів, але не такі тендітні, як здається на перший погляд. Їх роблять з якісних та міцних матеріалів, стійких до деформування, дряпання, сколів. Для додаткового захисту на ринку представлений широкий і різноманітний вибір аксесуарів:

чохли у форматі бамперів, накладок, книжок та фліпів;

скло, яке щільно прилягає та мінімізує ризик появи подряпин на екрані;

звичайна або гелева плівка;

тримачі та підставки з надійними фіксаторами.

Функціональність

Смартфон Епл можна використовувати не лише для розваг. Він сприяє саморозвитку та може стати інструментом для першого заробітку: Можна організовувати друзям фотосесії, редагувати фотографії, вести особистий блог в соціальній мережі, монтувати відео, трохи програмувати.

З Айфоном у руках важко залишитися без зв’язку. Він добре ловить стільникову мережу, має зручний сервіс для обміну текстовими повідомленнями, сумісний з більшістю месенджерів та додатків для соцмереж. Головне — своєчасно підзаряджати девайс, щоб батарея трималася в діапазоні від 20 до 80%.